Mardinliler yasak dinlemedi, mangala koştu - Son Dakika
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Mardinliler yasak dinlemedi, mangala koştu

6 saat önce

Mardinliler yasak dinlemedi, mangala koştu Korona virüs nedeniyle yapılan 'sokağa çıkma' uyarılarına rağmen Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşların park ve mesire alanlarına akın ettiği görüldü.

Mardinliler yasak dinlemedi, mangala koştu

MARDİN - Korona virüs nedeniyle yapılan 'sokağa çıkma' uyarılarına rağmen Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşların park ve mesire alanlarına akın ettiği görüldü. Vatandaşların zabıtanın uyarılarına rağmen mangal yakması pes dedirtti.

Kızıltepe'de vatandaşlar korona virüsü önlemlerine aldırış etmemeye devam ediyor. Güneşli havayı gören vatandaşlar, evlerinde kalmayarak park ve mesire alanlarına akın ediyor. Kızıltepe Belediyesi zabıta ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen kimi vatandaş, mangal keyfini sürdürmeye devam etti. Yenikent Mahallesi'nde bulunan parkta halı saha maçı yapan vatandaşlar ekiplerin uyarısı sonrası sahayı terk etti.

Mardinliler yasak dinlemedi, mangala koştu

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:31 Kaynak: İHA

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