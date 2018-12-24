Mardinlilerden Başkan Pekdaş'a Destek

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Ege Mardinliler Derneği (Ege Mar-Der) üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Ege Mardinliler Derneği (Ege Mar-Der) üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Dernek binasında Başkan Nevzat Yılmaz ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Pekdaş, Konak'ın farklı kültürleri içinde barındıran kadim bir ilçe olduğunu, İzmir'deki Mardinlilerin büyük çoğunluğunun da Konak'ta yaşadığını söyledi.



Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Ege Mardinliler Derneği (Ege Mar-Der) üyeleriyle buluştu. Kahvaltı programına gelen Pekdaş, başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle tarafından karşılandı.



Yerel yönetimlerle hemşehri derneklerinin uyum içinde çalışmasının kente yarar sağladığını dile getiren Pekdaş, "Mardinli hemşehrilerimiz kurdukları dernekler aracılığıyla hem kendi yöre kültürlerini yaşatıyor hem de şehrimizin zenginliğine katkı koyuyorlar. Ege Mardinliler Derneği de birlikte çalıştığımız derneklerimiz arasında yer alıyor. Konak Mardinli nüfusu açısından oldukça zengin bir ilçe. Hepimizin ilçemiz için sorumlulukları var. Birlikte güzel işler yaptık ve bundan sonra da devam edeceğiz" diye konuştu.



Ege Mar-Der Başkanı Nevzat Yılmaz da dernek olarak Başkan Pekdaş'ı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Pekdaş'ın ilk dönemi olmasına rağmen Konak için bir çok önemli çalışmayı hayata geçirdiğini dile getiren Yılmaz, yerel seçimlerde Pekdaş'ın yeniden aday gösterilmesini istediklerini söyledi. Yılmaz, "Başkanımızın ikinci döneminin olmasını bekliyoruz. Sadece biz değil, bütün Konak bekliyor. Birinci dönem çıraklık dönemi, ikinci dönem mutlaka ustalık dönemi olacaktır" dedi.



Yılmaz'ın bu sözleri üzerine Pekdaş, "Yönetimde istikrar, çalışmalarda belli bir tutarlılık sağlamak için mutlaka iki dönem şart. İlk dönem belediyelerde ahenkli bir çalışma ortamı geliştirmeniz zaman alıyor. Ne kadar bilirseniz bilin iş başına geldiğinizde, sorumluluklarınız arttığında durum daha farklı oluyor. Tüm hemşehrilerimiz bize bu süreçte hep destek oldular. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

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