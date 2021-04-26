Mardinlilerin Ramazan ayındaki tatlı tercihi soğuk baklava oldu - Son Dakika

Mardinlilerin Ramazan ayındaki tatlı tercihi soğuk baklava oldu

MARDİN - Mardin'de vatandaşlar, Ramazan ayında sütlü, soğuk ve hafif olması nedeni ile en çok soğuk baklavayı tercih etti.

Artuklu ilçesinde Ramazan ayında soğuk baklava vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen tatlılar arasında yer aldı. Tatlının sütlü ve hafif olması nedeni ile tercih edildiğini vurgulayan pastane işletmecisi İbrahim Çelik, Gaziantepli olduğunu Mardin'de pastane işlettiğini söyledi. Çelik, "Kendi işletmemiz var. 2 şube olarak Mardin Artuklu'da hizmet vermekteyiz. Baklava, kuru pasta, yaş pasta ve tatlı çeşitleri olarak aktifiz. Ramazan ayında en çok sütlü tatlılar tercih ediliyor. Özellikle soğuk baklava biraz daha önde. Soğuk baklavanın özellikle sütlü olması, daha hafif olması tercih edilme sebebi oluyor. Satış konusunda eski Ramazanlar daha iyiydi diyebiliriz. Şu anda pandemiden dolayı ister istemez eski Ramazanları arıyoruz. İşler biraz daha düştü. Ama yine de çok şükür iyi kötü devam ediyoruz" dedi.

Pastaneye gelen müşteriler de hafif bir tatlı olduğu için özellikle Ramazan ayında soğuk baklavayı tercih ettiklerini belirtti.