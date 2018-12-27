Son Dakika Haberleri: Mardinmasa Ekipleri Süryani Vatandaşları Ziyaret Etti

Mardinmasa Ekipleri Süryani Vatandaşları Ziyaret Etti

23 dakika önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa ekipleri, Süryani vatandaşları ziyaret ederek, noellerini kutladı.

Mardinmasa Ekipleri Süryani Vatandaşları Ziyaret Etti, System.String[]
Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa ekipleri, Süryani vatandaşları ziyaret ederek, noellerini kutladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentin farklılıklarını zenginlik olarak gördüklerini belirterek, Mardin dünyaya örnek gösterilecek özelliklere sahip bir şehirdir. İlimiz Türk, Kürt, Arap, Süryani ve farklı dillerin ve dinlerin iç içe huzur içinde yaşadığı bir şehirdir. Camiler ve kiliselerin aynı sokakta olduğu Mardin, özel günlerin de anlam bulduğu bir şehirdir. Bu noktada bizler de ilimizde yaşayan tüm kesimlerin dini ve manevi günlerinde yanlarında oluyoruz" dedi.

Bu düşünceler ile şehirde yaşayan Süryani vatandaşların Doğuş Bayramı'nda da (Noel) yanlarında olduklarına vurgu yapan Yaman, "Şehrimizde Süryani vatandaşlarımız 25 Aralık Doğuş Bayramı'nı kutlamaktadır. Bu nedenle bizde Büyükşehir Belediyesi olarak onların bu manevi günlerinde yanında olmak istedik. Süryani hemşehrilerimizi Mardinmasa ekiplerimiz vasıtasıyla evlerinde ziyaret ediyor ve onları mutlu ediyoruz. İlimizde bu tür özel günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:26 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadeniz'de Balık Azaldı, Fiyatlar Arttı Abla ve Kardeşin Otomobilin Çarpmasıyla Metrelerce Havaya Savrulduğu Kaza Kamerada

Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek Üsküdar'da Esrarengiz Tünel! Yetkililer Kimin Kazdığını Araştırıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 16:49:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardinmasa Ekipleri Süryani Vatandaşları Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]