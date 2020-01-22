Marek Hamsik'in Juventus'a Attığı En İyi Beş Gol - Son Dakika
Son Dakika Spor Marek Hamsik'in Juventus'a Attığı En İyi Beş Gol - Son Dakika Spor

Marek Hamsik'in Juventus'a Attığı En İyi Beş Gol

14 dakika önce

2007-2019 yılları arasında Napoli forması giyen ve bu takımın efsanelerinden biri haline gelen Slovak Marek Hamsik, aynı zamanda kulübün en golcü ismi konumunda. Hamsik'in yıllar boyunca Serie A'da Juventus'a attığı en iyi beş golü sizin için sıraladık..

2007-2019 yılları arasında Napoli forması giyen ve bu takımın efsanelerinden biri haline gelen Slovak Marek Hamsik, aynı zamanda kulübün en golcü ismi konumunda. Hamsik'in yıllar boyunca Serie A'da Juventus'a attığı en iyi beş golü sizin için sıraladık..

Marek Hamsik'in Juventus'a Attığı En İyi Beş Gol

İtalya Serie A, Juventus, Napoli, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:19 
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