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Marek Hamsik: Şampiyonluk istiyorum - Son Dakika

Marek Hamsik: Şampiyonluk istiyorum

19.07.2021 14:18
Marek Hamsik: Şampiyonluk istiyorum, System.String[]

"Bu takımın parçası olduğum için mutluyum""Takım için hazırım""Kucka ile konuştum""Trabzonspor taraftarı bana tutkuyu hissettirdi""Transferde iyi işler çıkardık""Bu saç stili bana şans getiriyor""Şampiyonluk fantastik olur"Mustafa AKIN / İSTANBUL,Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik,...

"Bu takımın parçası olduğum için mutluyum"

"Takım için hazırım""Kucka ile konuştum""Trabzonspor taraftarı bana tutkuyu hissettirdi""Transferde iyi işler çıkardık""Bu saç stili bana şans getiriyor""Şampiyonluk fantastik olur"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, bordo mavili takımın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hamsik,"Napoli'de şampiyonluk mücadelesi verdik ama hiç o sevinci yaşayamadım. Trabzonspor'da bunu yaşamak istiyorum" dedi.  "BU TAKIMIN PARÇASI OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"33 yaşındaki futbolcu, transferinden dolayı mutlu olduğunu söylerken, "Buraya geldiğim, bu kulübün ve bu taraftarın bir parçası olduğum için mutluyum. Bu şehirde herkes futbol için yaşıyor. Burada Napoli'de olduğu gibi takım arkadaşlarımla alacağımız sonuçlarla umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz" diye konuştu."ÖNEMLİ OLAN TAKIM"Trabzonspor taraftarını eski takımı Napoli taraftarına benzeten Hamsik, "Taraftar bana gösterdikleri hoşgörü ve ilgi için teşekkür ediyorum. Napoli taraftarı gibi takımını fanatikçe destek veren bir taraftara sahibiz. Hoşuma giden bu. Takımın bir parçasıyım ve takım için en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. İyi bir takım arkadaşı olmak istiyorum, gol ve asistler de yaparsam bu beni mutlu eder. Önemli olan takımdır ve takımın başarısı için buradayım" şekilde konuştu.  "KUCKA İLE KONUŞTUM"Transferi öncesi özellikle bordo mavili takımın eski oyuncusu Kucka ile konuştuğunu söyleyen Hamsik, "Takım arkadaşlarımla konuştum. Özellikle milli takımda yer alan Kucka ile konuştum. Takım ve şehir hakkında gelmeden bilgi sahibiydim. Diğer arkadaşlarım da yardımcı oldular" diye konuştu."TAKIM İÇİN HAZIRIM"Trabzonspor forması giymeye hazır olduğunu söyleyen Hamsik, "Çin ve İsveç kariyerim oldu. İsveç'i seçme nedenim Avrupa Şampiyonası'na hazır gitme isteğimdi. Şu an hazırım ve fitim. Sadece takım için mücadele etmeyi bekliyorum" dedi.Futbol için fikirlerim var. Ancak daha önemli olan hocamızın fikirleri ve istekleri. Orta saha oyuncuyum ve 2'li ve 3'lü orta saha oynayabiliyorum. Gole katkı vermek isteyen bir futbolcuyum. Bunu daha önce yaptım ve burada da devam edeceğim"TAKIM ARDAKŞALRIM BENİ HARİKA KARŞILADI"Takıma yeni katılmasına rağmen takım arkadaşlarını onu çok sıcak karşıladığını dile getiren Hamsik, "1 gün oldu konuşma ve sohbet etme fırsatım olmadı, yeni oyuncuyum ve ilk zamandan beri harika karşıladılar. İletişime açık ve yeni birini aralarına hızlı bir şekilde kabul ettiler. Berat'ın sözleri için de teşekkür ediyorum. Orta sahadan takım arkadaşım ve diğer takım arkadaşlarıma da yardımcı olabilirsem ok mutlu olurum" ifadelerini kullandı."TRABZONSPOR TARAFTARI BANA TUTKUYU HİSSETTİRDİ"Taraftarın takımına tutkuyla bağlı olduğuna vurgu yapan Hamsik, "Takımı bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarın bu aidiyeti ve tutkusunu 11 yıl formasını giydiğim Napoli taraftarına benzetiyorum. Trabzonspor taraftarı da bana bu aşkı, tutkuyu hissettirdi. Ben de bu aşkın parçası olmaktan mutluyum" açıklamasında bulundu.  "TRANSFERDE İYİ İŞLER ÇIKARDIK"Takımının önemli transfer yaptığını dile getiren Hamsik, "Trabzonspor'un transferde iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Önemli oyuncular geldi. Tabii ki beklentiler de yüksek olacak, umarım biz de buna cevap verebiliriz. Henüz ikinci gündeyiz, bu kampta en önemli iki şey sakatlıksız geçmesi ve kampı iyi geçirebilmek Hocamızla sahadaki görevim hakkında konuşacak çok vaktimiz olacak" dedi.  "BU SAÇ STİLİ BANA ŞANS GETİRİYOR"Dikkat çeken saç sitiliyle ilgili olarak da Hamsik, "Saç stilimi benimseyen gençleri gördükçe ben de mutlu oluyorum. Bu saç stilinin bana şans getirdiğini düşünüyorum. Futbol oynadıkça sahada ve sokaklarda bu saçla olmaya devam edeceğim. Sahada arkadaşlarıma yardımcı olabilmek terbilerimle onlara yardımcı olabilmek için buradayım" şeklinde konuştu."ŞAMPİYONLUK FANTASTİK OLUR"

Trabzonspor'un Napoli ile oynadığı Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda oynanılan maçı hatırladığını söyleyen Hamsik, "O maçı hatırlıyorum. Oyuna sonradan girmiştim. O maç eski stadyumdaydı ve şu an yeni ve harika bir stadyumumuz var. Orada sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum. Napoli'de şampiyonluk mücadelesi verdik ama hiç o sevinci yaşayamadım. Trabzonspor'da bunu yaşamak istiyorum. O duyguyu yaşamak isterim. Bu fantastik olur. Hatta sonrasında futbolu bile bırakabilirim. Şaka bir yana uzun ve zorlu bir yol olacak ama başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Marek Hamsik: Şampiyonluk istiyorum

Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Marek Hamsik: Şampiyonluk istiyorum - Son Dakika Spor


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