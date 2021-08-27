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Marek Hamsik: Taraftarlarımıza şampiyonluk armağan etmek istiyoruz - Son Dakika

Marek Hamsik: Taraftarlarımıza şampiyonluk armağan etmek istiyoruz

27.08.2021 11:08
Marek Hamsik: Taraftarlarımıza şampiyonluk armağan etmek istiyoruz, System.String[]

Trabzonspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Marek Hamsik, bu sezon bu kadronun ligi kazanabilmek ve büyük başarılar elde edebilmek için kurulduğunu belirterek, "Umuyorum biz de kurulan bu takımın hakkını verip, beklenilen o şampiyonluğu, o başarıyı kazanabilir ve taraftarlarımıza...

Trabzonspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Marek Hamsik, bu sezon bu kadronun ligi kazanabilmek ve büyük başarılar elde edebilmek için kurulduğunu belirterek, "Umuyorum biz de kurulan bu takımın hakkını verip, beklenilen o şampiyonluğu, o başarıyı kazanabilir ve taraftarlarımıza armağan edebiliriz" dedi.

Trabzonspor'un 34 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu Marek Hamsik, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takıma transfer sürecini anlatan Hamsik, "Trabzonspor'a transferim aslında çabuk ve net bir şekilde ilerledi. EURO 2020 öncesinde kafamın rahat bir biçimde saha içinde olmasını istiyordum. Trabzonspor beni istediğini gösteren ve hissettiren en önemli takımdı. Dolayısıyla transferim çabuk gelişti ve sonuçlandı. Transfer sürecimde Kucka ile çok fazla konuştuk. Taraftarlarla, takımla ve şehirle ilgili bilmem gerekenlerden tavsiyelerde bulundu. Çok güzel şeyler anlattı. Trabzonspor'da oynayan Slovaklar çok iyi izler bıraktı. Ben de bu izi devam ettirebilmek istiyorum. Trabzonspor'a transferim söz konusu olduğunda araştırmalara başladım. Zaten Trabzonspor'un Türkiye'de büyük bir kulüp olduğunu ve her yıl en tepe, şampiyonluk olduğunu bilerek geldim. Burayı seçme sebeplerimden bir tanesi de zaten bu. Çünkü bende en iyisi, en yukarısı için mücadele etmek isteyen birisiyim" dedi.

"TRABZON'DA ÇOK İYİ KARŞILANDIM"

Trabzon'da taraftarlar ve takım arkadaşları tarafından çok iyi karşılandığını söyleyen Hamsik, şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldiğimde, havalimanında kapıdan çıktığımda birçok insanın, taraftarımızın beni beklediğini gördüm. Bu bana gerçekten harika hissettirdi. Takıma katıldığımda ise ilk gün tabii ki kolay olmadı. Çünkü yeni bir oyuncusunuz ve hep yeni yüzler var. Ancak beni o kadar harika karşıladılar ki, hem cana yakın davrandılar, hem de her konuda bana yardımcı olmaya çalıştılar. Açıkçası buraya adaptasyonumu çok hızlandırdılar."

"İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

İtalya liginin dünyanın en iyi liglerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Hamsik, bu konuda şöyle konuştu:

"Taktiksel olarak gerçekten çok önemli şeyler öğrendiğiniz bir lig. Ben de yaklaşık 15 yıl bu ligde oynama fırsatı buldum ve taktik olarak çok şey öğrendim. Tecrübe ettiğim birçok şey olduğunu umuyorum ve bende bunları takım arkadaşlarıma faydalı olarak kullanabilirim. Özellikle takımımızın İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlardaki atmosferi biliyorum. Dolayısıyla o maçlarda oynamayı, o maçlara çıkabilmeyi dört gözle bekliyorum."

"KURULAN BU TAKIMIN HAKKINI VERİP, BEKLENEN ŞAMPİYONLUĞU TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ"

Şampiyon olup kurulan bu takımın hakkını vermek istediklerini kaydeden Hamsik, şöyle devam etti:

"İtalya kupası ve Süper Kupa'yı kazandım ancak herhangi bir lig şampiyonluğunun coşkusunu yaşamadım. Bunun için herkesin aynı gemide olması, herkesin aynı hedefe odaklanması, herkesin aynı şekilde sıkı çalışmayla birlikte tek bir hedefe doğru ilerliyor olması gerekir. Kupalar kazanabilmek ve belki de ligde başarı elde edebilmek adına birlikte hareket etmelisiniz. Zaten bunların olmadığı bir ortamda herhangi bir başarının kazanılması çok mümkün değil. Bu sezon beklentiler çok yüksek, çünkü çok iyi bir takım kurulduğunu herkes görebiliyor. Kurulan takımda amacın ligi kazanabilmek, çok büyük başarılar elde edebilmek olduğunu herkesin gördüğü bir gerçek. Aynı zamanda bu oyuncular ve hocalar adına baskı oluşturabilecek bir durum ama futbol zaten böyle olması gerekir. Futbolda baskıyla mücadele edebilmeniz gerekir. Umuyorum biz de kurulan bu takımın hakkını verip, beklenilen o şampiyonluğu, o başarıyı kazanabilir ve taraftarlarımıza armağan edebiliriz."

"HOCAMIZIN FUTBOLA DAİR FİKİRLERİNİ ÇOK BEĞENİYORUM"

Hamsik, teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilgili olarak da şunları dedi:

"Buraya geldikten sonra kendisiyle yaptığımız görüşmelerden sonra futbola dair fikirlerini ve futbolu nasıl gördüğünü, futbolu nasıl anladığını gördüm. Aynı şekilde benim de futbola böyle baktığımı gördüm. Bu beni sevindiren bir durum oldu. Çünkü futbola aynı yerden bakıyoruz ve aynı şekilde anlayıp, aynı şeyleri görebiliyoruz. Hocamızın futbola dair fikirlerini çok beğendimi söylemem gerekir."

"FUTBOL OYNADIĞIM SÜRECE BU SAÇ TARZIYLA DEVAM EDECEĞİM"

Hamsik, kendisiyle bütünleşen saç modeline ilişkin olarak da, "14 yaşlarındayken buna benzer bir saç tarzım vardı. Normal hayat için belki bu biraz fazla sıra dışı saç tarzı, bunun farkındayım ancak futbol oynamaya devam ediyorum. Belki futbolu bıraktıktan sonra yeni saç tarzı denemem gerekebilir. Ama futbol oynadığım süreçte bu saç tarzının bana uğur getirdiğini düşünüyorum. Hep bu saç tarzı ile oynamaya çalışıyorum. 17 rakamının uğurlu rakamım olduğu gibi aynı zamanda bu saç tarzı da benim için belki de uğurlu. Dolayısıyla futbol oynadığım sürece böyle devam edeceğim" ifadelerini kullandı.


Marek Hamsik: Taraftarlarımıza şampiyonluk armağan etmek istiyoruz
Marek Hamsik: Taraftarlarımıza şampiyonluk armağan etmek istiyoruz
Marek Hamsik: Taraftarlarımıza şampiyonluk armağan etmek istiyoruz

Trabzonspor, Trabzon, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Marek Hamsik: Taraftarlarımıza şampiyonluk armağan etmek istiyoruz - Son Dakika Spor


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