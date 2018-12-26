Mareşal Fevzi Çakmak Kültür ve Taziye Evi'nde Sona Doğru

Anadolu'nun taziye geleneğini Manisa'da yaşatan Yunusemre Belediyesi, ilçeye kazandırdığı kültür ve taziye evi projesine bir yenisini ekliyor.

Anadolu'nun taziye geleneğini Manisa'da yaşatan Yunusemre Belediyesi, ilçeye kazandırdığı kültür ve taziye evi projesine bir yenisini ekliyor. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapımına devam edilen kültür ve taziye evi projesinde sona yaklaşılıyor.



Yunusemre Belediyesinin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hayata geçirdiği kültür ve taziye evi projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar ilçeye 7 kültür ve taziye evi kazandırdıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Mareşal Fevzi Çakmak Mahallemizde vatandaşlarımızın en büyük taleplerinden biri kültür ve taziye eviydi. Geçtiğimiz aylarda temelini attığımız projeyi tamamlama aşamasına geldik. Kültür ve taziye evimizi 2019 yılının ilk aylarında hizmete açmayı planlıyoruz."



Yaklaşık bin metrekare alan üzerine iki katlı olarak inşa edilen proje içerisinde; taziye salonu, mescit, bayanlara yönelik kursların verileceği derslikler, çocuk oyun alanı ve oturma salonları bulunuyor. - MANİSA

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