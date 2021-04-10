MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK VEFATININ 71. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI - Son Dakika

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK VEFATININ 71. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI

10.04.2021 13:50
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK VEFATININ 71. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI, System.String[]

TBMM Hükümetinin ilk Savunma Bakanı, eski Genelkurmay başkanlarından Mareşal Fevzi Çakmak, ölümünün 71. yılında, Eyüpsultan'daki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

TBMM Hükümetinin ilk Savunma Bakanı, eski Genelkurmay başkanlarından Mareşal Fevzi Çakmak, ölümünün 71. yılında, Eyüpsultan'daki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Fevzi Çakmak ordunun politikaya karışmasına asla razı değildi" dedi.

Mareşal Fevzi Çakmak için ölümünün 71. yılında, Eyüpsultan'daki kabri başında anma  töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor katıldı. Fevzi Çakmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anma töreninde Meclis Başkanı Şentop konuşma yaptı.  Şentop Konuşmasına "Milli mücadelenin öncüsü, Atatürk'ün yakın silah arkadaşı ve Genel Kurmay Başkanımız merhum Mareşal Fevzi Çakmak'a Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum" diyerek başladı.  Fevzi Çakmak'ın  büyük ideallere ve düşüncelere sahip olduğunu söyleyen Şentop, " Onun gibi vatanımıza hizmet etmiş daha nice ismi tanımak köklerimiz ile bağ kurup geleceğe ışık tutmamızı sağlayacaktır. Fransızca, İngilizce, Arapça, Farsça ve bazı Balkan dillerini bilen ve fıkıh tahsili yapan Mareşal Fevzi Çakmak, aynı zamanda tasavvufla da ilgilenmiştir.  Büyük Taarruz'un kazanılmasında büyük rolü vardır. Yunan ordusunu kesin yenilgiye uğratan Başkumandanlık Meydan Muharebesinin savaş planlarını yine Fevzi Çakmak hazırlamıştır. 31 Ağustos 1922'de, Büyük Millet Meclisi tarafından ismiyle bütünleşen Mareşallik rütbesinin verilmesidir. Mondros Mütarekesi'nin şartlarını yerine getirir gibi görünerek İstanbul'dan Ankara'ya silah ve cephane nakilleri ile birçok kişinin Milli Mücadele'ye katılmasını sağlamıştır." dedi.

"O ORDUNUN POLİTİKAYA KARIŞMASINA ASLA RAZI DEĞİLDİ"Meclis Başkanı Şentop konuşmasında ordu siyaset ilişkisine değinerek Fevzi Çakmak'ın bakışını anlattı.  Şentop, "Gönlü daima askerlik mesleğindeydi. Nitekim kumanda mevkiinde bulunmuş milletvekillerinin politika veya askerlikten birini seçmeleri istenince, Fevzi Paşa iki dönem milletvekilliği yapmasına rağmen nice başarıya imza attığı askerlik mesleğini tercih etmiştir. O ordunun politikaya karışmasına asla razı değildi.  Bu düşüncesini açıkça ifade ettiği sözlerine geçtiğimiz günlerde yaşanan bildiri mevzusu sebebiyle de hasseten yer vermek isterim.  Fevzi Paşa kendisine yapılan teklife şu sözlerle cevap vermektedir. 'Bu dediğiniz şey hiçbir zaman olamaz. Sizin de bu yolda çalışmaktan vazgeçmenizi tavsiye ederim. Hepimiz bulunduğumuz mevkilere rıza gösterecek ve el birliği ile memleketin yükselmesi için alışacağız. Yapılacak o kadar çok işimiz var ki hepimize bol bol yeter. Eğer bu yolu bırakarak birtakım siyasi entrikalara kapılacak olursak bu memleketi batırırız. Buna da hakkımız yoktur. Hele ordunun politikaya karışmasına hiçbir şekilde razı olamam. Ben bugün ordunun en sorumlu bir yerinde bulunuyorum. Teklifinizi kabul edecek olursam yarın benim yerime geçecek olan bir paşa da ordunun kendisine bağlı olduğuna güvenerek beni devirir ve yerime geçer. Onu da çok geçmeden bir üçüncü paşa taklit eder. Memleket asıl o zaman askeri diktatörlüğe doğru kayar ve memleketin bizden beklediği hizmetlerin hiçbirisi yapılamaz."

"BİR DERS VERMEKTEDİR"Fevzi Çakmak'ın sözlerini hatırlatan Şentop " Mareşal Fevzi Paşa, bu sözleri ile bütün zamanlar için geçerli olan bir ders vermektedir. O ancak emekli olduktan sonra politika ile aktif olarak ilgilenmiştir. İlgilenmiştir ama usulüne uygun olarak siyasi parti kurmuş, siyasi partilerde yer almıştır asla kayıt dışı siyaset yapmamıştır" diye konuştu.Anma töreninin ardından Meclis Başkanı Şentop ve beraberindekiler daha sonra şair Necip Fazıl Kısakürek'in mezarını ziyaret etti. Şentop daha sonra Eyüpsultan Mezarlığı'ndan ayrıldı.

Görüntü dökümü: ---------------Anma töreninden görüntüler-Açıklamadan görüntü-Kabirden görüntü

-Necip Fazıl Kısakürek'in mezarından görüntü


- İstanbul

Mareşal Fevzi Çakmak, Fevzi Çakmak, Genel Kurmay, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK VEFATININ 71. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI - Son Dakika


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