Maria Sharapova kariyerini noktaladığını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Maria Sharapova kariyerini noktaladığını açıkladı - Son Dakika Spor

Maria Sharapova kariyerini noktaladığını açıkladı

7 saat önce

Daha önce 5 kez Grand Slam şampiyonluğu yaşamış olan Rus tenisçi Maria Sharapova, 32 yaşında aktif tenis kariyerini bitirdiğini açıkladı.

Maria Sharapova kariyerini noktaladığını açıkladı, System.String[]

Daha önce 5 kez Grand Slam şampiyonluğu yaşamış olan Rus tenisçi Maria Sharapova, 32 yaşında aktif tenis kariyerini bitirdiğini açıkladı.


Daha önce 2012 ve 2014 yıllarında Fransa Açık, 2008 yılında Avustralya Açık, 2004'te Wimbledon ve 2006'da da Amerika Açık'ta şampiyonluğu göğüsleyen Maria Sharapova, kariyerini tamamladığını duyurdu. 32 yaşında aktif kariyerine noktayı koyan Rus raket, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tenise veda etti. - İSTANBUL

Maria Sharapova, Fransa, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:46 Kaynak: İHA
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