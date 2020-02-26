Maria Sharapova kariyerini noktaladığını açıkladı

Daha önce 5 kez Grand Slam şampiyonluğu yaşamış olan Rus tenisçi Maria Sharapova, 32 yaşında aktif tenis kariyerini bitirdiğini açıkladı.



Daha önce 2012 ve 2014 yıllarında Fransa Açık, 2008 yılında Avustralya Açık, 2004'te Wimbledon ve 2006'da da Amerika Açık'ta şampiyonluğu göğüsleyen Maria Sharapova, kariyerini tamamladığını duyurdu. 32 yaşında aktif kariyerine noktayı koyan Rus raket, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tenise veda etti. - İSTANBUL