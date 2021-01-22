Maria Sharapova'nın yüzüğünün fiyatı dudak uçuklattı

Koronavirüs salgını döneminde kariyerine son veren 33 yaşındaki dünyaca ünlü eski Rus tenisçi Maria Sharapova,& ; o günden bu yana sosyal medyada daha aktif olmaya başladı.

SESSİZ SEDASIZ NİŞANLANDI

41 yaşındaki İngiliz iş adamı Alexander Gilkes'le mutlu bir beraberliği olan Sharapova, geçtiğimiz aralık ayında nişanlandıklarını duyurmuştu.





Sharapova'nın göz kamaştıran nişan yüzüğünün ayrıntıları ortaya çıktı.





400 BİN DOLARLIK YÜZÜK

Jessica McCormack'ın tasarladığı yüzüğün fiyatı 400 bin dolar (3 milyon TL). Beş karatlık özel üretim yüzüğün yapımında 18 ayar pembe altın, gümüş, zümrüt ve elmas kullanıldığı belirtiliyor.









