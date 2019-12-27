Maria Zakharova'dan dans şov - Son Dakika
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Maria Zakharova'dan dans şov

6 saat önce

Daha önce de birçok dans videosu yayınlanan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, yeni yıl eğlencesi kapsamında düzenlenen programda yine sahneye çıktı.

Maria Zakharova'dan dans şov, System.String[]

Daha önce de birçok dans videosu yayınlanan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, yeni yıl eğlencesi kapsamında düzenlenen programda yine sahneye çıktı.

Bakanlık binasındaki etkinlikte dans eden Zakharova, o anların görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Zakharova, 2016 yılında Soçi kentinde gerçekleştirilen Güneydoğu Asya Ulusal Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde de Rus halk şarkısı "Kalinka" eşliğinde dans etmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zakharova'nın dansıZakharova'nın Kalinka dansı


Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:49 Kaynak: DHA
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