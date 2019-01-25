Mariana Linzmeier Benim Annem, 40 Yıldır Ona Hasretim!

ELAZIĞ'da yaşayan 42 yaşındaki Ozan Altınok, 28 yıldır 14-15 yaşlarındayken Alman olduğunu öğrendiği öz annesini arıyor. Altınok, tüm çabalarına rağmen ulaşamadığı annesinin bulduğu bir kare fotoğrafını da yanından ayırmıyor. Babaannesi ve dedesinin tarafından büyütülen Altınok, 14-15 yaşına geldiğinde aslında ağabeyiyle birlikte Almanya
'da doğduğunu ve öz annesinin bir Alman olduğunu öğrenmiş. Öğrendiği gerçekle büyük şok yaşayan Altınok, öz annesi Mariana Linzmeier'e ait siyah beyaz bir fotoğraf bulmuş. 28 yıldır annesine ulaşmaya çalışan Altınok, o günün hayaliyle yaşıyor.
HALAM VE ENİŞTEM BİZİ SAKLAMIŞ
Babası Almanya'da evlendikten sonra kendisi ve ağabeyinin olduğunu, 1 yaşındayken de babasının ağabeyi ve kendisini de alarak Türkiye
'ye dönüş yaptığını anlatan Altınok "Anlatınlanlara göre annem bizi aramış ancak halalarım ve rahmetli eniştem bizi saklamış. 14-15 yaşındayken bu durumu öğrendim. Çok aramama rağmen bulamadım. Yaşıyor mu yaşamıyor mu onu da tam bilmiyorum ama dediklerine göre yaşıyor. Bir kere onu görmek istiyorum. Yardımcı olabilecek kim varsa bana yardımcı olsun, başka bir şey istemiyorum. Elimdeki fotoğraf 20 senedir bende. Ölmüş olsa haberim olurdu diye düşünüyorum. Yaşıyorsa dünya gözüyle son bir kez göreyim. İsterse benim yanımda kalsın, ömür boyu ona bakarım. Annemle yaşamak istiyorum" diye konuştu.