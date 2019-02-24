Son Dakika Haberleri: Mariano, Bb Erzurumspor Maçında Yok

Mariano, Bb Erzurumspor Maçında Yok

1 saat önce

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Mariano, Bb Erzurumspor Maçında Yok, System.String[]
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Mariano, gelecek hafta deplasmandaki BB Erzurumspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında evinde Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray'da Mariano şoku yaşandı. Brezilyalı futbolcu maçtan önce sarı kart sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 20. dakikasında sarı kart gören sambacı, cezalı duruma düştü. 32 yaşındaki oyuncu gelecek deplasmanda oynanacak BB Erzurumspor müsabakasında kadroda yer alamayacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:13 Kaynak: İHA

Galatasaray, Erzurumspor Kulübü, Spor
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