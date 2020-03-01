Mariano: "Çok zor bir ortamdı, acınızı paylaşıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mariano: 'Çok zor bir ortamdı, acınızı paylaşıyoruz' - Son Dakika Spor

Mariano: "Çok zor bir ortamdı, acınızı paylaşıyoruz"

6 saat önce

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Mariano, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mariano:

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Mariano, maç sonunda açıklamalar yaptı.


Mariano sözlerine "Çok zor bir ortamda oynandı bu maç. Yabancı futbolcular olarak acınızı paylaşıyoruz ve şehit ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleriyle başladı.


Galibiyetin önemine vurgu yapan Brezilyalı futbolcu, "Önemli bir derbi zaferinden çıktıktan sonra bu maç çok önemliydi. Bu maçtan da 3 puan almayı başardık" dedi.


Marcelo Saracchi ise "Maçtan önce gerçekleşen olaylar maçın önüne geçti. Yabancı da olsak olayları takip ediyoruz, bütün acınızı paylaşıyoruz, çok üzgünüz. Derbide gelen galibiyetten sonra kendi seyirciniz önünde oynuyorsunuz. Zor bir maça çıkacağımızı biliyorduk ama bu zor maçı kendi performansımızla kolaylaştırdık ve güzel bir galibiyet geldi." şeklinde konuştu.


Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:15 
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