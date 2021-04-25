Marib kentindeki çatışmalarda Yemen ordusundan üst düzey bir komutan yaşamını yitirdi - Son Dakika

Yemen'in Marib kentinde ordu güçleri ve Husi milisler arasında çıkan çatışmalarda Tümgeneral Abdullah Ali Hadri'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Enformasyon Bakanı Muammer el-Eryani, konuya dair Twitter hesabından açıklama yaptı.

Eryani, Askeri Yargı Dairesi Başkanı Tümgeneral Abdullah Ali Hadri'nin Marib kentindeki bir cephede İran destekli Husiler ile ordu güçleri arasında çıkan çatışmada yaşamını yitirdiğini belirtti.

Askeri kaynaklar, Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin, Meşcah cephesine üç gündür yoğun şekilde saldırdığını belirtiyor.

Yemen'de son dönemde ordu güçleri ve Husiler arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı Marib, Hadramevt, El-Cevf, El-Beyda ve başkent Sana arasında bir bağlantı noktası olma özelliğini taşıyor.

Marib ayrıca petrol ve gaz rezervlerinin yanı sıra kentte bulunan baraj nedeniyle önemli su kaynaklarına sahip.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.