Marifetli eller ile organik oyuncak bebek üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marifetli eller ile organik oyuncak bebek üretiyor - Son Dakika

Marifetli eller ile organik oyuncak bebek üretiyor

7 saat önce

Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezinde açılan kursta ev hanımları organik oyuncak bebek üreterek hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de minikleri zararlı oyuncaklardan koruyor.

Marifetli eller ile organik oyuncak bebek üretiyor, System.String[]

Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezinde açılan kursta ev hanımları organik oyuncak bebek üreterek hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de minikleri zararlı oyuncaklardan koruyor.


İlkadım Halk Eğitim Merkezinde açılan 'Amigurumi Tığ Örgü Bebek Kursu' ile sağlıklı oyuncak bebekler, çocuklar ile buluşuyor. Ev hanımlarının boş zamanlarını değerlendirmeleri, ev ekonomisine katkıda bulunmaları ve çocuklara sağlıklı oyuncaklar ulaştırmak gibi amaçları bulunan kursta 20 kursiyer bulunuyor. Eylül ayında başlayan ve haftada 3 gün devam eden kursta, haftalık yaklaşık 25 oyuncak bebek üretiliyor. Amigurumi Tığ Örgü Bebek fiyatları boyutlarına göre değişim gösteriyor. 15 ile 150 TL fiyatında olan bebekler alıcılar ile buluşuyor. Kurs hakkında bilgi veren İlkadım Halk Eğitim Merkezinde El Sanatları Teknolojileri Öğretmeni Sevgi Gürsoy Kapukıran, "Amigurumi Örgü Bebeklerin, bu tür organik bebeklerinin yapımına yoğun talep üzerine kursumuzu açtık. Kursiyerlerimiz buraya gelerek katkı sağlamak, kendilerine yetenek ve beceri geliştirmek için bizlere müracaat ediyorlar. Kursumuz haftada 3 gün olarak açıldı. Anne adayları, anneler, anneanneler bu Japonya'dan gelen bu örgü çeşidini öğrenmek istediler. Kursiyerlerimiz bu tür bebeklerin daha sempatik gelmesi, organik olması çocuklar için daha sağlıklı olduğunu gördüler. Bu örgü bebekler Japonya'dan fikir olarak çıktı ve gelişti bütün dünyadan parladı" dedi.


Ev hanımı Hülya Atalay ise, "Engelli bir çocuk annesiyim. Çocuğum okuldayken kendime vakit ayırmak için buradayım. Çocuğuma daha sağlıklı ve organik oyuncaklar yapmak için kursa geldim. Bu kursu herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.


Evdeki rutin ortamdan çıkmak için kursa geldiğini ifade eden ev hanımı Neşe Ceylan, "Yeni arkadaşlar edineyim istedim. İleride torunlarım olursa, onların bu oyuncaklar ile oynamasını istiyorum. Kendimi daha geliştirip ticarete dönüşürse benim için çok daha güzel olacak" şeklinde konuştu. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
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