Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştılar, ehliyetlerine el konuldu

İzmir'de ayağını camdan dışarı çıkararak araç süren ve makas atarak trafiğe tehlikeye sokan, o anları da sosyal medya hesaplarında paylaşan iki sürücü polis ekipleri tarafından tespit edildi. Her iki sürücünün de hakkında cezai işlem uygulanırken, ehliyetlerine el konuldu.

İzmir'de polis ekipleri sosyal medyada paylaşılan, trafiği tehlikeye sokan sürücüler hakkında çalışma yürüttü. İlk görüntüde sürücünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ayağını sol ön camdan çıkartarak araç kullandığı görülürken, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde sürücünün Ö.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde, trafiği tehlikeye düşürmekten cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyeti geçici olarak muhafaza altına alınırken, Ö.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İkinci görüntüde de sürücünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde birbiri ardına şerit değiştirdiği ve tehlikeli şekilde araç kullandığı görüldü. Yine Siber Suçlarla Mücadele polisi tarafından yapılan incelemeler sonucunda sürücünün kimliğinin M.B. olduğu belirlendi. M.B.'ye de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek ve trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek maddelerinden cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyeti geçici olarak muhafaza altına alınırken, şüpheli adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. - İZMİR