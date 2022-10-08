Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştılar, ehliyetlerine el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştılar, ehliyetlerine el konuldu

08.10.2022 00:57
Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştılar, ehliyetlerine el konuldu

İzmir'de ayağını camdan dışarı çıkararak araç süren ve makas atarak trafiğe tehlikeye sokan, o anları da sosyal medya hesaplarında paylaşan iki sürücü polis ekipleri tarafından tespit edildi.

İzmir'de ayağını camdan dışarı çıkararak araç süren ve makas atarak trafiğe tehlikeye sokan, o anları da sosyal medya hesaplarında paylaşan iki sürücü polis ekipleri tarafından tespit edildi. Her iki sürücünün de hakkında cezai işlem uygulanırken, ehliyetlerine el konuldu.

İzmir'de polis ekipleri sosyal medyada paylaşılan, trafiği tehlikeye sokan sürücüler hakkında çalışma yürüttü. İlk görüntüde sürücünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ayağını sol ön camdan çıkartarak araç kullandığı görülürken, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde sürücünün Ö.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde, trafiği tehlikeye düşürmekten cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyeti geçici olarak muhafaza altına alınırken, Ö.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İkinci görüntüde de sürücünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde birbiri ardına şerit değiştirdiği ve tehlikeli şekilde araç kullandığı görüldü. Yine Siber Suçlarla Mücadele polisi tarafından yapılan incelemeler sonucunda sürücünün kimliğinin M.B. olduğu belirlendi. M.B.'ye de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek ve trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek maddelerinden cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyeti geçici olarak muhafaza altına alınırken, şüpheli adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. - İZMİR

YORUMLAR
500
Yakıtı biten aracın sürücüsüne yardım eden kişiye otomobil çarptı Yakıtı biten aracın sürücüsüne yardım eden kişiye otomobil çarptı Arnavutköy'de park halindeki araçlara çarpıp takla attı Arnavutköy'de park halindeki araçlara çarpıp takla attı
Kaynak: İHA

Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştılar, ehliyetlerine el konuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
07:53 Adaları silahlandıran Yunanistan ve ABD'den skandal paylaşım! "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü"
07:44 Güzel şarkıcı Simge Sağın, Göcek'te yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girdi
07:28 CHP'li Özgür Özel'den TBMM Başkanlığı'na sitem: Grubumuzun verdiği kanun teklifi 72 saattir işleme koyulmuyor
07:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok bakanlık ve kurumda yeni atama ve görevden alma kararları...
05:44 Dünya Sağlık Örgütü: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 08:24:48. #1.12#
SON DAKİKA: Marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaştılar, ehliyetlerine el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement