Marilyn Manson'ın eski asistanından cinsel saldırı ve darp suçlaması - Son Dakika
BBC

Marilyn Manson'ın eski asistanından cinsel saldırı ve darp suçlaması

20.05.2021 05:33
Marilyn Manson'ın eski asistanından cinsel saldırı ve darp suçlaması, System.String[]

ABD’li müzisyen Marilyn Manson’ın eski asistanı Ashley Walters, Manson’a dava açtı.

ABD'li müzisyen Marilyn Manson'ın eski asistanı Ashley Walters, Manson'a dava açtı.

Mahkeme belgelerine göre Walters'ın avukatları Salı günü Los Angeles'ta dava başvurusunu verdi.

Belgelere göre Walters'ın avukatları Manson'ın korkunç ve vahşi bir patron olduğunu, arkadaşlarına "Walters'ı el ile taciz edip öpebileceklerini" söylediğini, Walters'ı aralıksız 48 saat çalıştırdığını öne sürdü.

ABD basınına konuşan Manson'ın avukatları ise suçlamaları reddetti.

Walters'ın avukatları gerçek adı Brian Warner olan Manson'ın "elindeki gücü, ününü ve bağlantılarını kullanarak eski çalışanını sömürdüğünü ve mağdur ettiğini" belirtti.

Avukatlara göre Manson, Walters'ı "sanatsal işbirliği ve yaratıcı fırsatlar sunma vaadiyle" işe ikna etti fakat sonunda Walters kendisini "kişisel ve profesyonel cinsel istismar, manipülasyon ve psikolojik tacizin içinde buldu".

Mahkemeye sunulan belgelere göre Walters, Manson ile 2010'da, 26 yaşındayken, Manson'ın kendisine MySpace üzerinden "İşlerini beğendim" mesajı atmasıyla tanıştı.

Manson'ın resimlerine bakmak ve işbirliği imkanlarını konuşmak için Hollywood'daki evinde Manson'ı ziyaret eden Walters, gece 2 gibi gitmeye çalıştığında otoparkın sabah 7'ye kadar kilitli olduğu yanıtını aldığını söyledi.

Manson'ın o noktadan sonra fotoğraflarını çekmeye başladığını, bir süre sonra gömleğini çıkarmasını istediğini anlatan Walters, çekim bittikten sonra da yatakta cinsel saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Cinsel saldırının ardından Walters'a aldığı maaşın iki katına asistanlık teklif ettiği, bunun yanı sıra sanat projeleri ve seyahat sözü verdiği mahkemeye sunulan belgelerde yer aldı.

Walters asistanlığa başladıktan sonra 48 saat aralıksız çalışmasının istendiğini, Manson'ın öfke nöbetleri nedeniyle korku içinde yaşadığını anlattı.

Manson'ın misafirlerine meyve ikram etmek, misafirlerle flört etmek ve kendisine dokunmalarına izin vermek gibi beklentilerle karşılaştığını söyleyen Walters, The Cut dergisine verdiği mülakatta "Bütün bunlar kendimi bir et parçası gibi hissetmeme yol açtı" dedi.

Manson hakkında daha önce de cinsel istismar suçlamaları yapılmış, ünlü rock yıldızı bunları reddetmişti.

Oyuncu Evan Rachel Wood'un Manson ile üç yıllık ilişkisi boyunca "feci bir şekilde istismara maruz kaldığını" açıklamasının ardından plak şirketi 2020 başında Manson ile anlaşmasını sonlandırmıştı.

Game of Thrones'ta da oynayan Esmé Bianco da Manson'a cinsel saldırı ve darp davası açmıştı.

Marilyn Manson'ın eski asistanından cinsel saldırı ve darp suçlaması
Marilyn Manson'ın eski asistanından cinsel saldırı ve darp suçlaması
Marilyn Manson'ın eski asistanından cinsel saldırı ve darp suçlaması
Marilyn Manson'ın eski asistanından cinsel saldırı ve darp suçlaması

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Son Dakika Dünya Marilyn Manson'ın eski asistanından cinsel saldırı ve darp suçlaması - Son Dakika Dünya

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