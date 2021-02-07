Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı

26 yaşındaki şarkıcı Phoebe Bridgers, arkadaşlarıyla ziyaret ettiği rock yıldızının evinde bir tecavüz odası olduğunu söyledi. Durumdan birçok kişinin haberdar olduğunu dile getiren şarkıcı, "O zamanlar bunun sadece korkunç bir mizah anlayışından ibaret olduğunu düşündüm. Şirket biliyordu, yönetim biliyordu, grubumuz biliyordu. Şimdi kendi aralarında uzlaşıp şok olmuş ve dehşete düşmüş gibi davranacaklar. Ne kadar acınası bir durum." diye konuştu.