MARİNADA AŞI UYGULAMASINA YOĞUN İLGİ - Son Dakika

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde 'yerinde aşı uygulaması' kapsamında Sağlık Müdürlüğünce Milta Marina'da başlatılan aşı uygulaması, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Marina içerisinde kurulan aşı uygulama noktasına gelen vatandaşlar aşılarını yaptırarak, sunulan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Bodrum ilçe Sağlık Müdürlüğünce ilçede belirlenen noktalarda yerine aşı uygulaması gerçekleştirilmeye başladı. Halkın yoğun olduğu bazı mahalle, AVM ve marinalarda sürdürülen yerinde aşı uygulaması, nüfusa göre en fazla aşılama oranına sahip yerleşim yerleri arasındaki Bodrum'da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde işletmelerin yer aldığı Milta Marina Bodrum'da oluşturulan aşı uygulama noktası da buradaki işletme çalışanlarının yanı sıra tatile gelenlerin aşı yaptırdığı yer oldu. Aşılama noktasına gelen vatandaşlara, form doldurup isimleri sisteme işlettikten sonra hemen aşıları vuruldu. Aşılama sonrası vatandaşların karşılaşabileceği alerjik reaksiyona müdahale için de 112 Acil Servis ambulansı uygulama merkezinde hazır bekletildi.

YERİNDE AŞI UYGULAMASI MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Restoranda çalıştığını belirten Berk Soyal (19), aşı için hastane yerine marinadaki aşı uygulama merkezine başvurmalarının kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirterek, Turizm sektöründe çalıştığımız için aşı olmamız gerekiyordu. Hastaneler çok yoğun olduğu için sıra alamamıştık. Şimdi aşı ayağımıza geldi, ben de bu fırsatı değerlendirdim ve aşımı oldum dedi.

İşletme müdürü İsmail Aykan ise, Hastaneler çok yoğun, bu arada sıra beklemeden 5 dakika içinde aşımızı olduk. Ben ikinci doz aşımı vurdurdum dedi.

Üniversite öğrencisi Aleyna Bayraktar ise Marina'ya gezdikleri sırada aşı uygulama merkezini gördüklerini ve ilk doz aşılarını vurdurduklarını söyledi. Bayraktar, Aşı standını görünce önce şaşırdım. Sonra hiç beklemeden aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımıza bu uygulama için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

Çalışanlar için yerinde aşı uygulamasının önemine değinen marina çalışanlarından Yasemin Öztüzün ise, Yoğun iş temposu nedeniyle bir türlü hastaneye gidemedik, yoğunluktan dolayı da randevu almakta zorlandık. Bu uygulamayla aşı ayağımıza kadar geldi, biz de fırsatı değerlendirmek istedik. Çok kısa sürede aşımızı olduk, çok memnun ve mutlu olduk dedi.

Restoranda garsonluk yapan Ali Sürmenli ise randevu almadan ve beklemeden aşı olduklarını söyledi.