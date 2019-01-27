Son Dakika Haberleri: Marinada Bulunan Caretta Caretta Denize Bırakıldı

Marinada Bulunan Caretta Caretta Denize Bırakıldı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde marinada bulunan bir caretta caretta, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yeniden denizle buluşturuldu.

Marinada Bulunan Caretta Caretta Denize Bırakıldı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde marinada bulunan bir caretta caretta, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yeniden denizle buluşturuldu.

İlçedeki marinada caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasını gören marina çalışanları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, marinada tekne trafiğinin yoğun olması nedeniyle caretta carettayı botlarına aldı.

Herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı tespit edilen kaplumbağa risksiz bölgeye götürülerek denize bırakıldı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada, yerinde bir davranış sergileyen ekiplere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Sürücü, marina içlerinde çok balık olduğunu, caretta carettanın hava şartları nedeniyle ya da yiyecek aramak için buraya geldiğini tahmin ettiklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:30 Kaynak: AA

Didim, Aydın, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 3. Sayfa
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