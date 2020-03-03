Marinadan 5'inci yıla özel tekne sahipleri için kampanya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marinadan 5'inci yıla özel tekne sahipleri için kampanya - Son Dakika

Marinadan 5'inci yıla özel tekne sahipleri için kampanya

14 dakika önce

Deniz tutkunlarının tercih ettiği yerlerden olan Viaport Marina 5'inci yılını kutladığını duyurdu.

Marinadan 5'inci yıla özel tekne sahipleri için kampanya, System.String[]

Deniz tutkunlarının tercih ettiği yerlerden olan Viaport Marina 5'inci yılını kutladığını duyurdu. Kutlamalar kapsamında, çekiliş ile tekne sahiplerine kaliteli marina hizmeti sunulacağı bildirildi.

Via Properties tarafından 2015 Mayıs'ta hayata geçirilen Viaport Marina, 5'inci yılına özel kampanyalar sunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yapılacak çekiliş ile tekne sahiplerine kaliteli marina hizmeti sunulması hedefleniyor. Çekilişe katılan 5 tekne sahibine 12 ay bedelsiz bağlama hizmeti, 5 tekne sahibine 12 ay kampanyalı fiyat üzerinden yüzde 50 indirim ve 5 tekne sahibine ise, 12 ay kampanyalı fiyat üzerinden yüzde 20 indirim hediye edilecektir" denildi.

"TEKNE SAHİPLERİNE ÖZEL ALANLAR MEVCUT"

Viaport Marina, tekne sahipleri için ayrılmış özel otopark alanları, yüksek hızlı ve sınırsız kablosuz internet, sadece tekne sahiplerinin kullanımına açık çamaşırhane, bebek bakım odası ve engelli tuvaletleri gibi hizmet alanlarını kapsayan sanitary ünitelerinin bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada; "75 ve 300 ton hareketli liftler ile 30 bin metrekare kara park alanında çekek hizmetleri sağlanırken, tekneniz ile ilgili tüm bakım onarım işlemlerini yaptırabilecek, konusunda uzman tecrübeli kadrosu ile çekek sahasında bulunan teknik servis ünitelerinden faydalanabileceksiniz. Teknenize ait bütün ihtiyaçlarınızı bulabileceğiniz yat market ve dünyanın sayılı distribütörlerinin ofis ve servisleri de çekek sahasında hizmetinize sunuluyor" denildi.


Marina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:34 Kaynak: DHA
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