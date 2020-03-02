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Mario Balotelli'den Beşiktaş cevabı: 'Beni istemiyorlar'
6 saat önce
Kevin Prince Boateng, Instagram hesabından eski takım arkadaşı Mario Balotelli'ye çağrıda bulundu ve İtalyan forvete 'Come to Beşiktaş' yazdı.
Kevin Prince Boateng, Instagram hesabından eski takım arkadaşı Mario Balotelli'ye çağrıda bulundu ve İtalyan forvete 'Come to Beşiktaş' yazdı.
Balotelli ise Boateng'e cevap olarak 'Kardeşim! Beşiktaş beni istemiyor' dedi.
Bu konuşmanın ardından Beşiktaş taraftarları, Balotelli'ye çağrıda bulunurken kendisini takımlarında görmek istediklerini belirttiler.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:40
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