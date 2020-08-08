Mario Balotelli için Beşiktaş iddiası!

Beşiktaş'ın Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'ın alternatifini İtalya'da bulduğu belirtildi.
A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılar, Bresica'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan forvet Mario Balotelli ile anlaşmaya vardı.
İtalyan ekibiyle sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Balotelli'nin hafta içi İstanbul'a gelip, Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalayacağı ileti sürüldü.
Balotelli'nin 6 gün önce paylaştığı bir fotoğrafa 1 saat içinde binlerce yorum yazan Beşiktaşlılar, golcü futbolcuya 'Come to Beşiktaş' yazarak, çağrıda bulundular.