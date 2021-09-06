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Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'de kulüp ayarladı! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma sağladı - Son Dakika

Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'de kulüp ayarladı! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma sağladı

06.09.2021 18:50

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen son zamanların tartışmalı futbolcusu dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah Balotelli ile anlaşma sağladı.

Adana Demirspor'a transferi büyük ses getiren ancak son dönemde performansı ve tavırları tartışma konusu olan Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'de kulüp buldu. Dünyaca ünlü golcünün kardeşi Enock Barwuah Balotelli, Menemenspor'la anlaşma imzaladı.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Enock Barwuah ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. Ağabeyi gibi santrfor olan 28 yaşındaki Enock, son olarak İtalya'da Serie D takımı USD Caravaggio'da top koşturdu.

Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'de kulüp ayarladı! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma sağladı

Adana Demirspor, Mario Balotelli, Balotelli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'de kulüp ayarladı! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma sağladı - Son Dakika Spor


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