Mario Balotelli'nin teknik direktör Hikmet Karaman'ı sakinleştirmesi olay oldu: Paralel evrende Süper Lig
20.08.2021 22:43
Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor'la karşılaştı. Yer yer sinirlerin gerildiği mücadelede hırçın tavırlarıyla bilinen Balotelli'nin Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı sakinleştirdiği an sosyal medyada büyük ilgi çekti. Futbolseverler normal şartlarlarda tam tersi bir durumun yaşanmasını gerektiğini belirtirken yüzlerce "Paralel evrende Süper Lig" paylaşımı yapıldı.
Süper Lig'in 2. haftasında henüz puanla tanışamayan Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maçta belli bölümlerde gerginlikler yaşandı. Tansiyonun yükseldiği anların birinde asi tavırlarıyla bilinen Balotelli'nin Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı sakinleştirmesi sosyal medyada gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Balotelli'nin, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı sakinleştirmeye çalıştığı anlara futbolseverler birbirinden ilginç yorumlar getirdi. "Paralel evrende Süper Lig" ifadesiyle yapılan yüzlerce paylaşım dikkat çekerken kullanıcılar normal şartlarda Hikmet Karaman'ın Balotelli'yi sakinleştiriyor olması gerektiğini söyledi.
Son Dakika 22:26 Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı 22:01 ABD Başkanı Biden: Afganistan'dan daha iyi bir şekilde çekilemezdik 21:13 Trabzon Havalimanı'nda geçen yıl bakıma giren pist çatladı, tüm uçuşlar iptal 20:50 Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında 18:31 NATO, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Genel Sekreter Stoltenberg açık kapı bıraktı 17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı 16:09 Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu 15:28 Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı