Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu
36 dakika önce
Son olarak Fransa'nın Marsilya kulübünde forma giyen İtalyan golcü, Brescia'ya transfer oldu.
Son olarak Fransa
'nın Marsilya
kulübünde forma giyen İtalyan golcü, Brescia'ya transfer oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:39
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