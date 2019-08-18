Son Dakika Haberleri: Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu
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Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu

36 dakika önce

Son olarak Fransa'nın Marsilya kulübünde forma giyen İtalyan golcü, Brescia'ya transfer oldu.

Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu, System.String[]
Son olarak Fransa'nın Marsilya kulübünde forma giyen İtalyan golcü, Brescia'ya transfer oldu.
Marsilya, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:39 
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