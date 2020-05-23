Mario Götze'nin Dortmund serüveni sona eriyor! Sezon sonunda serbest...

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, Sky televizyonuna yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki Götze ile dürüst bir şekilde görüştüğünü belirterek, "Sezondan sonra iş birliğimizi sürdürmeyeceğimiz konusunda anlaştık." dedi.



Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.



Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı.



