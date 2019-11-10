Son Dakika Haberleri: Mario Lemina'dan itiraf! 'Madrid'de...'
Son Dakika Spor Mario Lemina'dan itiraf! 'Madrid'de...'

Mario Lemina'dan itiraf! 'Madrid'de...'

6 saat önce

Lemina, 2-0 kazandıkları maçın ardından şunları dedi;"Önemli bir galibiyet aldık.

Mario Lemina'dan itiraf! 'Madrid'de...', System.String[]

Lemina, 2-0 kazandıkları maçın ardından şunları dedi;


"Önemli bir galibiyet aldık. Buraya kadar gelen Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. Madrid'de onları çok üzmüştük. Ama burada sevindirdiğimizi düşünüyorum. Böyle oynamaya devam edeceğiz."

Madrid, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:27 
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Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz
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