Mario Lemina'dan itiraf! 'Madrid'de...'
6 saat önce
Lemina, 2-0 kazandıkları maçın ardından şunları dedi;"Önemli bir galibiyet aldık.
Lemina, 2-0 kazandıkları maçın ardından şunları dedi;
"Önemli bir galibiyet aldık. Buraya kadar gelen Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. Madrid'de onları çok üzmüştük. Ama burada sevindirdiğimizi düşünüyorum. Böyle oynamaya devam edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:27
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