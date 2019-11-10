Mario Lemina'dan itiraf! 'Madrid'de...'

Lemina, 2-0 kazandıkları maçın ardından şunları dedi;



"Önemli bir galibiyet aldık. Buraya kadar gelen Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. Madrid'de onları çok üzmüştük. Ama burada sevindirdiğimizi düşünüyorum. Böyle oynamaya devam edeceğiz."