Mario Lemina'dan sakatlık açıklaması!

Ciddi bir şeyi olmadığını belirten Fransız futbolcu, mide bulantısı yaşadığını ve bu yüzden kenara alındığını ifade etti.



Lemina maç sonunda, "Atmosfer muteşemdi. Taraftarımız arkamızda oldukça maçları kazanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.