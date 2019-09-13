Son Dakika Haberleri: Mario Lemina'dan sakatlık açıklaması!
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Mario Lemina'dan sakatlık açıklaması!

1 saat önce

Ciddi bir şeyi olmadığını belirten Fransız futbolcu, mide bulantısı yaşadığını ve bu yüzden kenara alındığını ifade etti.

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Ciddi bir şeyi olmadığını belirten Fransız futbolcu, mide bulantısı yaşadığını ve bu yüzden kenara alındığını ifade etti.


Lemina maç sonunda, "Atmosfer muteşemdi. Taraftarımız arkamızda oldukça maçları kazanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:30 
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