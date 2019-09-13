Mario Lemina'dan sakatlık açıklaması!
1 saat önce
Ciddi bir şeyi olmadığını belirten Fransız futbolcu, mide bulantısı yaşadığını ve bu yüzden kenara alındığını ifade etti.
Ciddi bir şeyi olmadığını belirten Fransız futbolcu, mide bulantısı yaşadığını ve bu yüzden kenara alındığını ifade etti.
Lemina maç sonunda, "Atmosfer muteşemdi. Taraftarımız arkamızda oldukça maçları kazanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:30
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