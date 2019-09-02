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Mario Lemina, Galatasaray'da

4 saat önce

Galatasaray Kulübü, Mario Lemina'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Mario Lemina, Galatasaray'da, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Mario Lemina'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina ve kulübü Southampton Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1 milyon avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30 Haziran 2020 tarihine kadar şirketimizin net 16 milyon avro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.

Açıklamada ayrıca, Gabonlu futbolcuya net 2 milyon 50 bin avro sabit transfer ücreti ödeneceğine yer verildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Southampton, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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