Mario Lemina için İngiliz devleri takipte! Son dakika Galatasaray

Spor Arena Dış Haber | Sezon sonuna kadar Galatasaray ile kiralık anlaşması bulunan Mario Lemina için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi.



Onze Mondial'in haberine göre İngiliz devleri Manchester Unitede ve Arsenal, bonservisi Southampton'da bulunan Lemina'yı takip ediyor.



MANCHESTER UNITED İSTEMİŞTİ...



Haberin detaylarında Lemina'nın performansını Galatasaray'da oldukça yukarıya taşıdığı ve eski günlerine döndüğü aktarıldı. Lemina'nın adı Galatasaray'a gelmeden önce de bir dönem Manchester United ile anılmıştı.



Galatasaray'ın sezon başında Southampton'dan kiraladığı Gabonlu yıldızın sözleşmesinde 16 milyon euroya satın alma opsiyonu bulunuyor. 18 maçta Galatasaray formasını giyen Lemina, 1 gol kaydetti.



Mario Lemina'nın Juventus günlerine dönüyoruz...



