Mario Lemina kimdir? Mario Lemina Galatasaray'a transfer oldu mu?

1 Eylül 1993 tarihinde dünyaya gelen Mario Lemina, Gabon doğumlu Fransız futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev alan oyuncu, Premier League takımlarından Southampton'da forma giymektedir. Çeşitli yerel takımların altyapısında oynadıktan sonra 2009 yılında Lorient'in altyapısına girdi. 22 Ocak 2013'te, Sedan Ardennes ile oynanan Coupe de France maçında ilk kez resmi bir maçta Lorient forması giydi. 26 Ocak günü Nancy karşısında ise Ligue 1'deki ilk maçını oynadı. Takımdaki ilk sezonu olan 2012-13 sezonunda 10 lig maçında oynama şansı buldu.



Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele eden ve turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Fransa 20 yaş altı milli takımı kadrosunda yer aldı. Devamında Gabon milli futbol takımını seçti.