Son Dakika Haberleri: Mario Lemina kimdir? Mario Lemina Galatasaray'a transfer oldu mu?
Son Dakika Spor Haber

Mario Lemina kimdir? Mario Lemina Galatasaray'a transfer oldu mu?

1 saat önce

1 Eylül 1993 tarihinde dünyaya gelen Mario Lemina, Gabon doğumlu Fransız futbolcudur.

Mario Lemina kimdir? Mario Lemina Galatasaray'a transfer oldu mu?, System.String[]

1 Eylül 1993 tarihinde dünyaya gelen Mario Lemina, Gabon doğumlu Fransız futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev alan oyuncu, Premier League takımlarından Southampton'da forma giymektedir. Çeşitli yerel takımların altyapısında oynadıktan sonra 2009 yılında Lorient'in altyapısına girdi. 22 Ocak 2013'te, Sedan Ardennes ile oynanan Coupe de France maçında ilk kez resmi bir maçta Lorient forması giydi. 26 Ocak günü Nancy karşısında ise Ligue 1'deki ilk maçını oynadı. Takımdaki ilk sezonu olan 2012-13 sezonunda 10 lig maçında oynama şansı buldu.


Türkiye'de düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele eden ve turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Fransa 20 yaş altı milli takımı kadrosunda yer aldı. Devamında Gabon milli futbol takımını seçti.

Lorient, Eylül, Gabon, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Av yasağı bitti: Balıkçılar, 30 yılda sezonun ilk gününde ilk kez bu kadar az palamut yakaladı
Kamuya yaklaşık 15 bin personel alınacak Rıdvan Dilmen: Maçın adamı bence Fırat Aydınus Fenerbahçe Başkanı Ali Koç beraberliğe üzüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 10:50:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mario Lemina kimdir? Mario Lemina Galatasaray'a transfer oldu mu?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]