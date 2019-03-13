Son Dakika Haberleri: Marion Rampal Cazseverlerle Buluştu

Marion Rampal Cazseverlerle Buluştu

2 saat önce

Fransız şarkıcı Marion Rampal, 26. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında sahne aldı.

Marion Rampal Cazseverlerle Buluştu, System.String[]
Fransız şarkıcı Marion Rampal, 26. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında sahne aldı.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen festival devam ediyor.

Festivalde, folklorik müziği ve batının klasik müzik ögelerini birleştiren Fransız şarkıcı ve söz yazarı Marion Rampal, cazseverlerle buluştu.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) konserde Rampal'a klavye ve vokalde Pierre-François Blanchard, davulda ise Anne Paceo eşlik etti.

İzmir Fransız Kültür Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen konserin sonunda dinleyicilerinin ısrarlı alkışları üzerine sahneye dönen Marion Rampal, "Main Blue" albümünden "A la Mer" adlı şarkısını söyledi.

Festivalde yarın AASSM'de Nu Bass konseri düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:42 Kaynak: AA

Avrupa, İzmir, Kültür Sanat
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