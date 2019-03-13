Marion Rampal Cazseverlerle Buluştu
2 saat önce
Fransız şarkıcı Marion Rampal, 26. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında sahne aldı.
Fransız şarkıcı Marion Rampal, 26. İzmir Avrupa
Caz Festivali kapsamında sahne aldı.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi
katkılarıyla gerçekleştirilen festival devam ediyor.
Festivalde, folklorik müziği ve batının klasik müzik ögelerini birleştiren Fransız şarkıcı ve söz yazarı Marion Rampal, cazseverlerle buluştu. Ahmet Adnan Saygun
Sanat Merkezi'ndeki (AASSM
) konserde Rampal'a klavye ve vokalde Pierre-François Blanchard, davulda ise Anne
Paceo eşlik etti.
İzmir Fransız Kültür Merkezi
iş birliğinde gerçekleştirilen konserin sonunda dinleyicilerinin ısrarlı alkışları üzerine sahneye dönen Marion Rampal, "Main Blue" albümünden "A la Mer" adlı şarkısını söyledi.
Festivalde yarın AASSM'de Nu Bass konseri düzenlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:42 Kaynak: AA
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