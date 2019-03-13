Marion Rampal Sesiyle Büyüledi

İzmir Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile 12 Martakşamı AASSM Küçük salonda konser veren Marion Rampal (vokal), Pierre-François Blanchard (klavye ve vokal) Anne Paceo'dan (davul ve vokal) Festival tarihinin unutulmazları arasına girmeyi başardı.

Henüz lise çağlarında olağanüstü sesiyle Avrupa sahnelerini fetheden Marion Rampal, konser boyunca enstrüman gibi kullandığı sesiyle dinleyenlerini büyüledi. Avrupa'nın sayılı kadın davulcularından Anne Paceo ve klavyede harikalar yaratan Pierre-François Blanchard zaman zaman sesleriyle Rampal'a eşlik etti. Yaklaşık 90 dakikalık konserin sonunda dinleyicilerinin ısrarlı alkışları üzerine sahneye yalnız gelen Marion Rampal sahne kenarına oturdu ve Main Blue albümünden Á la Mer adlı şarkısını söyledi. Rampal'ın eşliksiz, sesinin tüm özelliklerini kullanarak söylediği bu şarkı, unutulmaz konsere büyülü bir kapanış oldu.

26. İzmir Avrupa Caz Festivali, 14 Mart 2019 akşamı, AASSM Küçük Salonda İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliği ile yapılacak Nu Bass konseri ile devam edecek.