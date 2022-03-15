Mariopol'den 2 bin araç tahliye edildi - Son Dakika
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Mariopol'den 2 bin araç tahliye edildi

15.03.2022 17:03
Mariopol'den 2 bin araç tahliye edildi

Ukrayna'nın Mariopol kentinden 2 bin sivil araç tahliye edildi.

Ukrayna'nın Mariopol kentinden 2 bin sivil araç tahliye edildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları 20 gündür aralıksız sürerken, sivillerin bölgelerden tahliyesi de devam ediyor. Savaştan en çok etkilenen şehirlerden biri olan Mariopol'de defalarca denenen tahliye operasyonlarının ardından kentten bugün 2 bin sivil araç ayrıldı. Tahliyeler sırasında bir Ukraynalı yaşadıkları durumun çok zor olduğunu belirterek, "İnsanlar çok duygusal. Kelimelerle ifade edilemez. Soğuktan ölmek istemiyoruz. Su yok, yiyecek yok, bağlantı yok. Kim nerde bilmiyoruz. Deniz kenarından bir yolun olduğunu öğrendik ve artık çıkmak zorundaydık. Sadece duyduklarımızla hareket ediyorduk. İmkanları olmayan yaşlılar ve evlerini bırakmak istemeyenler hariç kimsenin şehirde kaldığını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andriushchenko, "Rus saldırılarının başlamasının ardından ilk 3 günde 690 bin kişi tahliye edildi. Ancak 1 Mart'tan bu yana 350 bin kişi de kentte mahsur kaldı" demişti. - KİEV

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Ukrayna, Tragger, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mariopol'den 2 bin araç tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mariopol'den 2 bin araç tahliye edildi - Son Dakika
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