MARİŞ marka tescili ve patente odaklandı - Son Dakika

MARİŞ marka tescili ve patente odaklandı

04.11.2020 13:05
MARİŞ marka tescili ve patente odaklandı, System.String[]

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ ), 2023 yılına kadar bünyesinden en az 5 küresel marka çıkarmayı hedefliyor.

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ ), 2023 yılına kadar bünyesinden en az 5 küresel marka çıkarmayı hedefliyor.

MARİŞ'ten yapılan açıklamada, derneğin gündeminde "Yıldız Ekonomisi"nin bulunduğu bildirildi. MARİŞ'in markalaşma sürecinde odak noktasının marka ve patent tescili olarak öne çıktığı belirtilen açıklamada, derneğin 2023 yılına kadar bünyesinden en az 5 küresel marka çıkarma hedefiyle çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, dünya çapında futbol ekonomisinin 46 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğu tahmin ediliyor. Endüstriyel futbol, birçok farklı ekonomiyi de beraberinde büyütüyor. Bunlardan biri de futbol ekipmanları pazarı olarak öne çıkıyor. Mordor Intelligence raporu, 2019 yılı sonunda futbol ekipmanları ve giyimi pazarının 22,5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını ortaya koyuyor. Pazarın 2027 yılına kadar yüzde 70 büyümeyle 38,1 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, futbolcuların yüksek transfer bedelleri, maaşları ve reklam-sponsorluk anlaşmaları ile oluşan söz konusu ekonomi, patent ve marka haklarıyla ilgili tartışmaları beraberinde getiriyor. Futbolcu Messi'nin 2011 yılından bu yana sürdürdüğü marka tescil davası, bir örnek oluşturuyor. 2011 yılında Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), "spor malzemeleri" kategorisinde ismini tescil ettirmek isteyen futbolcunun başvurusunu reddetmişti. Messi, AB'nin en yüksek ikinci mahkemesi olan Genel Mahkeme'de tezini kabul ettirdi ve 2019 yılında hem kendi ürünlerinden oluşan web sitesini hem de Barcelona mağazasını açtı. Ancak Messi ve EUIPO davayı bir üst mahkemeye götürdü. Messi'nin EUIPO ile bu kez Avrupa Adalet Divanı'nda karşı karşıya geldiği dava, bu yılın eylül ayında karara bağlandı. Mahkeme, Messi'nin spor ekipmanı ve giyim markasını kendi adına tescil ettirebileceğine hükmederken, kararında Messi markasının dünya çapında ünlü bir futbolcu soyadı olduğu, bu şöhretin görsel ve fonetik benzerlikleri ortadan kaldırdığı ve tanınmış bir kişinin ürünlerini kendi adına tescil etmeye hakkı bulunduğunu bildirdi.

"Yıldız Ekonomisi katlanarak büyüyecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MARİŞ üyesi Markiz Patent Kurucusu, Marka-Patent Vekili Orhan Eriman da, "Yıldız Ekonomisi' katlanarak büyüyecek. Marka tescil ile markalaşma ekosistemimizi büyütmek ve dünya pazarlarına daha katma değerli ürün ve hizmetlerle erişmek mümkün. Katma değerli büyüme için marka tescili şart." ifadelerini kullandı.

Messi'nin hikayesinden marka tescil farkındalığı konusunda henüz emekleme çağını yaşayan Türk markaları adına çıkarılacak çok ders olduğunu aktaran Eriman, şunları kaydetti:

"21. yüzyılda Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) değer zincirinde asıl katma değeri, markalaşma ve marka tescili oluşturuyor. Doğru markalaşma kurgusu ise marka tescil süreçlerinden geçiyor. Messi gibi dünya çapında tanınmış bir yıldızın dahi marka tescil savaşı 10 yıl sürdü. Resmi tersten okursak bu aynı zamanda marka tescilini yapmış İspanyol üreticinin de başarısı.

Marka tescil savaşını kazanan Messi, kendi markası altında spor ekipmanları ürettirip, satabilecek. Böylelikle 'Yıldız Ekonomisi' katlanarak büyüyecek. Marka tescil süreçlerinin ekonomik büyümede nasıl bir işlevi olduğunu bu sayede bir kez daha görüyoruz. Marka tescil ile markalaşma ekosistemimizi büyütmek ve dünya pazarlarına daha katma değerli ürün ve hizmetlerle erişmek mümkün. Bu, aynı zamanda her biri kendi alanında yıldızlaşmak isteyen MARİŞ üyesi markalarımız için de oldukça anlamlı bir örnek."

Lionel Messi, Futbolcu, Ekonomi, Patent, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MARİŞ marka tescili ve patente odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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