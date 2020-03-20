MARİŞ'ten koronavirüs açıklaması - Son Dakika
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MARİŞ'ten koronavirüs açıklaması

6 saat önce

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, "Türkiye koronavirüs karşısında büyük bir sınav veriyor.

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Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, "Türkiye koronavirüs karşısında büyük bir sınav veriyor." ifadelerini kullandı.

MARİŞ'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuş, insan sağlığını her şeyin üzerinde tutan bir dernek olarak, Çin'de başlayıp Avrupa'ya yayılan ve ülkemize sirayet eden koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan gelişmelerden büyük bir üzüntü duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin koronavirüs karşısında büyük bir sınav verdiğini belirten Akkuş, "Milletçe bu süreci en az hasarla atlatmayı temenni ediyoruz. Gerçek bir hekim ve devlet adamı sorumluluğu ile milletimizin övgüsüne mazhar olan sayın bakanımız Fahrettin Koca'nın şahsında devletimizin verdiği hızlı refleks, hepimizin içine su serpmektedir. Bu vesileyle gece-gündüz, genç-yaşlı demeden bu milletin fertlerinin sağlığı için seferber olan sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Akkuş, kendilerinin de MARİŞ olarak, dünyada dramatik boyutlara ulaşan gelişmeler karşısında pro-aktif bir tutumla gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve öncelikli olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından deklare edilen 14 Altın Kural çerçevesinde her ay düzenledikleri Cumartesi Buluşmaları'nı ve diğer toplu halde gerçekleştirdikleri organizasyonları askıya aldıklarını kaydetti. Gerekli toplantılar için de dijital altyapıyı oluşturduklarını belirten Akkuş, "Derneğimizi temsil eden tüm üyelerimizle birlikte bu süreci, paniğe yol açmayacak şekilde soğukkanlı bir duruş sergileyerek atlatacağımıza inancımız tamdır. Bu süreçte bir diğer sevindirici gelişme ise Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan 100 milyar TL'lik İstikrar Kalkanı Paketi olmuştur. Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan bu ekonomik paketin, ülkemizin sosyal ve ekonomik hayatında oluşabilecek zararları bertaraf edeceğine inanıyoruz. Paketin Türkiye ekonomisi için adeta bir koruma kalkanı oluşturacağı çok açık bir şekilde görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuş, inşaattan turizme, otomotivden gıdaya kadar hemen her sektörün ve vatandaşların bireysel olarak faydalanabileceği paket ile koronavirüsün mücbir sebep olarak tanımlandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu tanımlama; vatandaşlar, işletmeler, şirketler ve kurumlar açısından birtakım hukuki hakları da beraberinde getirmiştir. Paket ile özellikle üyelerimizin de ağırlıkta olduğu tekstil-hazır giyim sektörü aktörlerinin bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu; SGK primleri, kredi, anapara ve faiz ödemelerinin ötelenmesi sağlanmıştır. Satışların hız kazandığı inşaat sektöründe kredi kullanım oranının yükseltilmesini de sektördeki canlılığın diri tutulması için çok önemli bir adım olarak karşıladık. Vatandaşlarımızın virüs nedeniyle oluşabilecek ekonomik sıkıntılarına da çözüm sunan bir yaklaşıma sahip olan paket aracılığıyla işletmelerin, kurumların ve özetle ülkemizin bu süreci hasarsız atlatacağına inanıyoruz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:16 Kaynak: AA

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