Fransa'da Kuraklık Yapay Bir Gölün Kurumasına Yol Açtı

ALPES-MARİTİMES, 18 Ağustos (Xinhua) -- Fransa 'nın güneyindeki Alpes-Maritimes vilayetinde, Nice kenti yakınlarındaki yapay Broc gölünün son hali görülüyor, 17 Ağustos 2022. Fransız Le Figaro gazetesi, meteoroloji uzmanı Cyrielle Duchesne'nin Fransa'nın Temmuz ayında ülkenin "ortalama toplam 9,7 milimetre yağış" alarak 1959'dan bu yana en kurak ayı ve 1900'den bu yana en sıcak dördüncü ayı yaşadığı yönündeki sözlerini aktardı. (Fotoğraf: Serge Haouzi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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