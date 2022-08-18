Fransa'da Kuraklık Yapay Bir Gölün Kurumasına Yol Açtı - Son Dakika
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Fransa'da Kuraklık Yapay Bir Gölün Kurumasına Yol Açtı

18.08.2022 13:26
Fransa'da Kuraklık Yapay Bir Gölün Kurumasına Yol Açtı

MARİTİMES, 18 Ağustos (Xinhua) -- Fransa'nın güneyindeki Alpes-Maritimes vilayetinde, Nice kenti yakınlarındaki yapay Broc gölünün son hali görülüyor, 17 Ağustos 2022.

ALPES-MARİTİMES, 18 Ağustos (Xinhua) -- Fransa'nın güneyindeki Alpes-Maritimes vilayetinde, Nice kenti yakınlarındaki yapay Broc gölünün son hali görülüyor, 17 Ağustos 2022. Fransız Le Figaro gazetesi, meteoroloji uzmanı Cyrielle Duchesne'nin Fransa'nın Temmuz ayında ülkenin "ortalama toplam 9,7 milimetre yağış" alarak 1959'dan bu yana en kurak ayı ve 1900'den bu yana en sıcak dördüncü ayı yaşadığı yönündeki sözlerini aktardı. (Fotoğraf: Serge Haouzi/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Kuraklık Yapay Bir Gölün Kurumasına Yol Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Kuraklık Yapay Bir Gölün Kurumasına Yol Açtı - Son Dakika
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