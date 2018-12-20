Son Dakika Haberleri: Maritza Plovdiv - Vakıfbank: 0-3

Maritza Plovdiv - Vakıfbank: 0-3

9 saat önce

SALON: KolodrumaHAKEMLER: Pawel Burkiewicz (Polonya), Stefan Bernström (İsveç)MARITZA PLOVDIV: Weiss, Petkova, Cross, Holston, Paskova, Dimitrova, Todorova (L) (S.

Maritza Plovdiv - Vakıfbank: 0-3, System.String[]


SALON: Kolodruma

HAKEMLER: Pawel Burkiewicz (Polonya), Stefan Bernström (İsveç)

MARITZA PLOVDIV: Weiss, Petkova, Cross, Holston, Paskova, Dimitrova, Todorova (L) (S.Dimitrova, Shahpazova)

VAKIFBANK: Robinson, Zehra, Cansu, Zhu, Rasic, Ebrar, Ayça (L), Gizem (L) (Tuğba)

SETLER: 16-25, 16-25, 21-25

SÜRE: 70 dakika (23, 22, 25)

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında VakıfBank, Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 mağlup etti. VakıfBank, 25-16, 25-16 ve 25-21'lik setlerle mücadeleden  3-0 galip ayrılırken VakıfBank, grupta 2'nci maçınıda kazandı. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında ise; 23 Ocak 2019, Çarşamba günü, deplasmanda Fransa'nın Beziers VB takımı ile karşılaşacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:09 Kaynak: DHA

İsveç, Polonya, Spor
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