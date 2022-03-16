Mariupol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Mariupol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi çalışmaları sürüyor

16.03.2022 17:10
Mariupol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi çalışmaları sürüyor

UKRAYNA'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyeleri için Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

UKRAYNA'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyeleri için Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Türk vatandaşlarının güvenli tahliyeleri için Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları ile çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, bölgenin tam ve güvenli kontrolünün ardından vatandaşların tahliye edilmesi bekleniyor.


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Mariupol, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mariupol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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