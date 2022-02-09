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Mariupol'daki Ukrayna Deniz Muhafızları - Son Dakika

Mariupol'daki Ukrayna Deniz Muhafızları

09.02.2022 14:18

Ukrayna Deniz Muhafızlarından detaylar Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

Ukrayna Deniz Muhafızlarından detaylar

Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor. ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları, Rusya'nın söz konusu iddiaları reddetmesine rağmen bölgede arttırdığı askeri hareketlilik, gözlerin tekrar Donbas'a çevrilmesine yol açtı. Ukrayna ordusunun Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor. Ukrayna Deniz Muhafızları, Mariupol kıyılarında Azak Denizi'nde .

Mariupol'daki Ukrayna Deniz Muhafızları
Mariupol'daki Ukrayna Deniz Muhafızları
Mariupol'daki Ukrayna Deniz Muhafızları

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mariupol'daki Ukrayna Deniz Muhafızları - Son Dakika


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