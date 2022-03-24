Mariupol'dan tahliyeler sürüyor - Son Dakika

Şehirden çıkan sivillerden detaylar
Saldırıya uğrayan alanlardan detaylar
Siviller ile röportaj MARİUPOL - Rus askerlerinin ve ayrılıkçıların kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrinde sivillerin güvenli koridorlardan tahliyeleri sürüyor. Şehirden bir grup sivil, ayrılıkçıların kontrolünde, bulundukları yerlerden çıkarak konvoylar halinde başka şehirlere tahliye edildi. Kent merkezinde çatışmalar sonucu bir çok sivil ve askeri yapının zarar gördüğü gözlendi.
Kaynak: AA
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