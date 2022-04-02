Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi - Son Dakika
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Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi

02.04.2022 15:01

- Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi Mariupol Belediyesi, Rus askerlerinin kontrolündeki kentten bir günde 2 binden fazla sivilin tahliye edildiğini açıkladı.

- Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi

MARIUPOL - Mariupol Belediyesi, Rus askerlerinin kontrolündeki kentten bir günde 2 binden fazla sivilin tahliye edildiğini açıkladı.

Ukrayna'nın güneyinde insani krizin giderek derinleştiği Mariupol kentinden siviller tahliye edilmeye çalışıyor. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bir günde kentten 2 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, "Tahliye edilen Mariupol sakinleri dün gece Zaporijya'ya böyle ulaştı. Kimi kendi arabasıyla, kimi otobüsle. Toplamda 2 binden fazla kişi var" denildi.

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her gün tahliyeyi sürdürmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Zaporijya bölge ve şehir yönetimlerine ve şahsen Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereşuk'a, ayrıca insanları kurtarmamıza yardım eden tüm ortaklara minnettarım. Mariupol sakinlerimize özel teşekkürler. Gerçek kahramanlar sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi - Son Dakika
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