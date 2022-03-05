Mariupol'de insani kriz büyüyor - Son Dakika
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Mariupol'de insani kriz büyüyor

05.03.2022 09:56

- Mariupol'de insani kriz büyüyor Ukrayna'nın Mariupol kentinde, Rusya tarafından yapılan saldırılar nedeniyle büyük bir insani kriz yaşanıyor.

- Mariupol'de insani kriz büyüyor

MARIUPOL - Ukrayna'nın Mariupol kentinde, Rusya tarafından yapılan saldırılar nedeniyle büyük bir insani kriz yaşanıyor.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 10'uncu gününde de devam ediyor. Mariupol kentindeki birçok kişi artık temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Kentin en büyük alışveriş merkezi olan City Port'a gelen onlarca kişi işlerine yarayabilecek malzemeler arıyor. Yaklaşık 450 bin kişiye ev sahipliği yapan Mariupol'de çatışmalar nedeniyle elektrik ve su kesintileri de yaşanıyor.

İnsani kriz yaşanıyor

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko, "acımasız saldırılar" olarak nitelendirdiği Rus askeri operasyonları esnasında, vatandaşların tahliyesi için insani koridor oluşturulması çağrısında bulundu. Boichenko, Perşembe gününden beri kuşatma altında bulunan kentte insani felaket konusunda uyarılarda bulundu.

Ukrayna'nın en büyük limanlarından biri olan Mariupol, Kırım ile ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bölgeleri arasında oluşturulması beklenen bir kara koridoru için stratejik öneme sahip.

Mariupol'de insani kriz büyüyor
Mariupol'de insani kriz büyüyor
Mariupol'de insani kriz büyüyor

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Rusya tarafından kuşatılan Mariupol'de bombardıman devam ediyor Rusya tarafından kuşatılan Mariupol'de bombardıman devam ediyor Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerine Rus saldırıları devam ediyor Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerine Rus saldırıları devam ediyor

alışveriş merkezi, Mariupol, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mariupol'de insani kriz büyüyor - Son Dakika


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