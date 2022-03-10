Mariupol'de insanların "yemek için birbirlerine saldırmaya başladığı" iddia edildi - Son Dakika
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Mariupol'de insanların "yemek için birbirlerine saldırmaya başladığı" iddia edildi

10.03.2022 18:55
Mariupol'de insanların "yemek için birbirlerine saldırmaya başladığı" iddia edildi

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICIRC) bir yetkili, Rus ordusunun kuşatması altındaki liman kenti Mariupol'de insanların "yemek için birbirlerine saldırmaya başladığını" iddia etti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICIRC) bir yetkili, Rus ordusunun kuşatması altındaki liman kenti Mariupol'de insanların "yemek için birbirlerine saldırmaya başladığını" iddia etti.

Rusya'nın kuşatması altındaki Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'de yaşam şartları gittikçe kötüleşiyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICIRC) Mariupol'deki Heyet Başkanı Sasha Volkov yayınladığı sesli mesajında, kentteki yiyecek ve su kaynaklarının tehlikeli derecede düşük seviyelere ulaştığına dair haberler olduğunu aktardı. Volkov, birçok ailenin çocuklarını beslemek için yiyeceklerinin tükendiğini ifade ederek, bazı bölgelerde durumun daha kötü olduğunu ve insanların "yemek için birbirlerine saldırmaya başladığını" aktardı.

Mariupol'da "sebzelerin karaborsaya" düştüğünü ifade eden Volkov, kentte et ve benzeri gıdaların ise bulunmadığını belirtti. Kentteki ilaçların da azaldığını dikkat çeken Volkov, bazı hastanelerin çalışmaya devam etmesine rağmen, şehrin eczanelerinin "dört ila beş gün önce yağmalandığını" belirtti. Volkov, "Çoğumuz, nem ve soğuk nedeniyle hastalanmaya başladık" ifadelerini kullanarak, insanların farklı ilaçlara ihtiyacı oluğunu ve özellikle diyabet ve kanser hastaları için kentte ilaç bulunamadığını belirtti. - MARIUPOL

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Mariupol, Ukrayna, Liman, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mariupol'de insanların 'yemek için birbirlerine saldırmaya başladığı' iddia edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mariupol'de insanların "yemek için birbirlerine saldırmaya başladığı" iddia edildi - Son Dakika
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