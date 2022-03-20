Mariupol'de okul vuruldu, 400 kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika
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Mariupol'de okul vuruldu, 400 kişi enkaz altında kaldı

20.03.2022 11:07
Mariupol'de okul vuruldu, 400 kişi enkaz altında kaldı

Rus ordusunun Ukrayna'da sığınak olarak kullanılan okulu vurması sonucu 400 kişi enkaz altında kaldı.

Rus ordusunun Ukrayna'da sığınak olarak kullanılan okulu vurması sonucu 400 kişi enkaz altında kaldı.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 25 gündür devam ediyor. Sivil bölgeleri de hedef alan Rusya, Mariupol'de bir okulu vurdu. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulunun vurulduğu belirtilerek, "Irkçı ordu yeniden insanların Rus bombardımanından sığındığı yeri vurdu. Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların saklandığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombalarla vurdu. Enkaz altında kalanların durumu netleştiriliyor. Rus ordusu, Ukrayna halkına karşı yaptığı soykırımı devam ettiriyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek" ifadeleri kullanıldı. - KİEV

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Mariupol, Ukrayna, Savaş, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mariupol'de okul vuruldu, 400 kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika


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