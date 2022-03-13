Mariupol'de Rus zırhlı araçları imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mariupol'de Rus zırhlı araçları imha edildi

13.03.2022 23:31

Ukrayna'nın sahil kentlerinden biri olan Mariupol'de Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus zırhlı araçlarının görüntüleri yayınlandı.

Ukrayna'nın sahil kentlerinden biri olan Mariupol'de Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus zırhlı araçlarının görüntüleri yayınlandı.

Ukrayna ordusu, 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın saldırılarına direnmeye devam ediyor. Rusya'nın insani yardım tırlarının şehre girmesine izin vermediği öne sürülen Mariupol'de Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar sürüyor. Ukrayna ordusunun, Mariupol'de Rus ordusuna ait zırhlı araçları imha ettiği yeni görüntüleri yayınladı. Çatışma sonrası birçok Rus zırhlısının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

(Bekir Keskin/İHA)

Mariupol'de Rus zırhlı araçları imha edildi
Mariupol'de Rus zırhlı araçları imha edildi
Mariupol'de Rus zırhlı araçları imha edildi

YORUMLAR
500
Rusya Mariupol'ü vurmaya devam ediyor Rusya Mariupol'ü vurmaya devam ediyor Ukrayna Derneği Başkanı Biletska: 'Lavrov'un söylediği tek doğru şey, hastaneyi vurduklarını kabul etmesidir' Ukrayna Derneği Başkanı Biletska: 'Lavrov'un söylediği tek doğru şey, hastaneyi vurduklarını kabul etmesidir'

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mariupol'de Rus zırhlı araçları imha edildi - Son Dakika


Son Dakika
23:56 Erman Toroğlu'nun hedefinde hakemler vardı! Canlı yayında öfkeden deliye döndü: Maç idare edin lan!
23:33 Ekonomistler faiz kararı beklentisini açıkladı! Hepsi aynı tahminde buluştu
23:28 Rusya'dan gelen ayçiçeği yağı yüklü ikinci gemi Türkiye'de
23:12 Ali Koç rica etti, İsmail Kartal uyguladı: Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız
22:54 Türkiye ziyareti sonrası Yunanistan'dan açıklama: İkili ilişkilerin düzelmesi için temelleri attık
22:47 Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA
22:43 Reha Kapsal, İsmail Kartal'ın "Arda'yı koruyoruz" açıklamasına sert çıktı: Kimden ve neden koruyor hoca?
22:25 Arda Güler'den Alanyaspor karşılaşması sonrası ilk açıklama: Allah'a şükürler olsun
21:45 Karara imza atanların hepsi erkek! TRT sanatçısının öldürülmesi davasında tutkulu sevgiden kaynaklı indirim uygulandı
21:38 Kar bazı illerde kendini göstermeye devam ediyor! 6 ilde okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 00:01:32. #1.13#
SON DAKİKA: Mariupol'de Rus zırhlı araçları imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement