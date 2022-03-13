Mariupol'de Rus zırhlı araçları imha edildi - Son Dakika

Ukrayna'nın sahil kentlerinden biri olan Mariupol'de Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus zırhlı araçlarının görüntüleri yayınlandı.

Ukrayna ordusu, 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın saldırılarına direnmeye devam ediyor. Rusya'nın insani yardım tırlarının şehre girmesine izin vermediği öne sürülen Mariupol'de Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar sürüyor. Ukrayna ordusunun, Mariupol'de Rus ordusuna ait zırhlı araçları imha ettiği yeni görüntüleri yayınladı. Çatışma sonrası birçok Rus zırhlısının kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

(Bekir Keskin/İHA)