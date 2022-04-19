Mariupol'de Rusya'ya ait tank füzeyle imha edildi - Son Dakika
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Mariupol'de Rusya'ya ait tank füzeyle imha edildi

19.04.2022 19:29

- Mariupol'de Rusya'ya ait tank füzeyle imha edildi Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya ait tankın Ukraynalı asker tarafından ateşlenen tanksavar füzesiyle imha edildiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

- Mariupol'de Rusya'ya ait tank füzeyle imha edildi

MARIUPOL - Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya ait tankın Ukraynalı asker tarafından ateşlenen tanksavar füzesiyle imha edildiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentine yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu Rus ordusuna karşı direnişi sürdürüyor. Mariupol kentinde Rusya ait tankın Ukraynalı asker tarafından ateşlenen tanksavar füzesiyle imha edildiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

Rusya'nın 24 Şubat - 19 Nisan tarihleri arasında 20 bin 800 askerinin öldürüldüğünü açıklayan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 802 tank, 2 bin 63 zırhlı askeri araç, 386 topçu atış sistemi, 132 çok namlulu roketatar, 67 hava savunma sistemi, 169 uçak, 150 helikopter, 158 İnsansız Hava Aracı, bin 495 otomobil, 76 yakıt tankeri, 8 gemi, 27 özel teknik ekipman ve 4 operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiğini duyurdu.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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